서울시농수산식품공사, 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 취득

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 4일 가락본사, 강서지사, 친환경유통센터 등 전 사업장을 대상으로 한국가치경영인증원으로부터 '안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증'을 취득했다.

'ISO 45001'는 국제표준화기구(ISO)가 2018년 제정한 안전보건에 관한 최고 수준의 국제인증으로 다양한 유형의 위험요소 및 산업재해를 사전에 예방하기 위해 사업장 안전보건에 관한 전반사항을 엄격히 평가한 후 인증을 수여하는 제도다.

공사는 안전보건 의식 함양을 위해 임직원이 직접 참여하는 위험성평가, 내부심사 등을 통해 사업장에서 발생할 수 있는 위험요소를 사전에 발굴·제거·관리하도록 하는 시스템인 매뉴얼, 절차서, 지침서를 구축, 자율안전보건관리 활동체계를 정립했다.

김경호 사장은 “구축된 시스템을 기반으로 임직원의 지속적인 예방활동과 적극적인 참여활동을 통해 재난 및 안전사고로부터 안전한 도매시장이 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박종락 노동조합 위원장은 “안전하고 건강한 사업장 분위기 조성을 위해 시스템을 적극 활용하고 자발적인 참여를 통하여 안전보건경영체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 다짐했다.

