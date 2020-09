보수단체 개천절 대규모 집회 신고…경찰, 금지 통고

자유연대·국본 등 집회 신고 모두 금지 통고

서울시는 10인 이상 집회 전면 금지 중

[아시아경제 한진주 기자] 보수단체들이 개천절에 서울 도심에서 대규모 집회를 열겠다고 신고하자 경찰이 금지를 통고했다.

4일 경찰에 따르면 태극기혁명국민운동본부(국본)과 자유연대 등 보수단체들은 개천절에 집회를 열겠다고 신고했다.

자유연대는 광화문광장과 경복궁역 인근 등 총 4곳에 각각 2000명 규모 집회를, 우리공화당 산하 '천만인무죄석방본부'는 세종로와 효자치안센터 인근에서 3만명 집회를 각각 신고했다. 국본은 중구 을지로입구역 인근에서 수천 명 규모의 집회를 열겠다고 신고했다.

경찰은 이날 이들 단체의 집회신고에 대해 모두 금지 통고를 했다. 서울시는 감염병예방법에 따라 지난달 21일부터 서울 전역에서 10인 이상 집회를 전면 금지하고 있다. 서울시는 이 조치를 오는 13일까지 한 차례 연장했다.

서울시의 명령과 경찰의 금지통고에도 불구하고 지난 광복절 집회처럼 단체들이 법원에 옥외집회 금지 통고처분 집행정지를 신청하는 방식으로 집회를 강행할 가능성이 남아있다.

