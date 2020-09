서울 90대 여성, 경기 80대 남성 사망

[아시아경제 한진주 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 2명 늘어나 누적 333명이 됐다.

4일 중앙방역대책본부에 따르면 코로나19 확진자 중에서 이날 경기도와 서울에서 각 1명씩 사망자가 나왔다.

경기도에서는 지난달 22일 확진돼 경기도의료원 이천병원에서 치료를 받던 80대 남성이 이날 사망했다. 서울에서는 지난달 19일 확진돼 서울의료원에 입원 중이던 90대 여성이 사망했다.

