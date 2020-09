'삼화식품 수사' 미스터리 풀리나…경찰청, 대구廳 수사과장 '본격 수사'

지난 2월 근거 미약 '장류 재활용 의혹' 사건화

'기획·편파 수사' 논란 속 … 수사 동기 '모호'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '내부자 고발 자작극'에 휘말린 대구지역 장류 전문회사 삼화식품에 대한 '기획 수사' 논란과 관련, 대구지방경찰청 수사 책임자가 본청(경찰청)의 수사 대상자로 지목돼 조사를 받게 됐다.

3일 대구경찰 등에 따르면 경찰청 감찰담당관실은 공무상 비리누설 등 의혹을 받고 있는 대구경찰청 수사과장(총경)에 대해 본청 수사과에 수사를 의뢰했다. 앞서 삼화식품은 지난 6월 중순 감사원에 담당 경찰의 비리 여부를 밝혀달라는 진정서를 제출했고, 감사원은 이 사안에 대해 경찰청 감찰팀에 '수사의뢰'를 요청한 바 있다.

경찰청 감찰담당관실 관계자는 이와 관련, "삼화식품 측에서 수사를 요청해 와서, 감찰담당관은 수사를 직접 하는 곳이 아니어서 민원실을 통해 사안을 수사과에 넘겼다"면서 "사건 내용에 대해서는 자세히 알지 못한다"고 밝혔다.

삼화식품은 이와 별도로 대구지방경찰청 수사과장 등 수사 관계자 4명을 공무상비밀누설 등 혐의로 대구지검에도 고발해 놓은 상태다.

한편 대구경찰청은 지난 2월부터 불거진 삼화식품의 '반품 재활용 의혹' 사안과 관련, 지난 6월 식품위생법 위반 혐의에 대해 기소 의견으로 검찰에 사건을 넘겼다. 하지만 애초부터 이 사건은 고발이나 제보가 누구에 의해 이뤄졌는지 모호한 상태에서 수사가 시작돼 '편파 수사' '기획 수사'라는 또다른 의혹을 낳았다.

이와 별도로 경찰청 중대범죄수사과는 지난 6월11일 삼화식품의 수사와 관련, 대구경찰청과 성서경찰서 수사 담당자에 대한 압수수색을 실시해 휴대폰 등을 가져갔으나, 여태 별다른 수사 결과를 내놓지 않고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr