의사협회 "파업 종료하고 현장 복귀"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 의료계와 정부 여당이 주요 의료정책 관련 협상을 극적으로 타결하면서 보름간 이어진 전공의 집단휴진 사태가 종료된다.

대한의사협회(의협)는 4일 "정부 여당과 의대정원 확대 등 의료정책과 관련한 협상을 타결하면서 지난달 21일부터 이어온 집단휴진을 멈추고 현장에 복귀할 계획"이라고 밝혔다.

이날 한정애 민주당 정책위의장과 최대집 의협 회장은 오전 8시30분 여의도 민주당사에서 5개 조항에 대한 최종 합의문 서명식을 가졌다.

의협 관계자는 "공공의대 설립과 지역의사제를 원점 재검토한다는 내용의 5개 합의문을 잠정 마련했다"면서 "의료계 문제를 논의하게 될 상설협의체를 만들고, 국회는 이미 제출된 법안들을 의료계와 논의 없이 처리하지 않는 데 합의했다"고 말했다. 이어 "9시30분께 정부와의 합의문이 발표되는 즉시 의료진이 집단행동을 중단하고, 현장에 복귀할 계획"이라고 말했다.

