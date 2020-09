[아시아경제 최대열 기자] 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 223,300 전일대비 400 등락률 +0.18% 거래량 331,407 전일가 222,900 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선변동성 속에서도 코스피 2360선 상승 마감…코스닥 1%대 ↑ close 은 지난달 언론에 보도된 1000억원 규모 전환우선주(CPS) 발행과 관련해 검토중이나 아직 결정된 건 없다고 3일 공시했다. 회사 측은 "다만 신한금융투자에서 4차례 소그룹 미팅을 통해 수요조사를 했고 지속적으로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

