전남대 총장선거 23일 온라인 투표로 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교 제21대 총장 선거가 오는 23일 온라인을 통한 직선제로 치러진다.

3일 전남대에 따르면 1차 투표는 오는 23일 오전 8시부터 낮 12시까지, 결선투표는 오후 3시부터 오후 7시까지로 하되, 1차 투표에 참여하지 않으면 결선투표에 참여할 수 없다.

투표는 모바일 또는 개인용 컴퓨터를 사용한 온라인 투표로 진행된다. 선거과정은 광주광역시 북구선거관리위원회에서 위탁 관리한다.

후보등록은 오는 7~8일에 해당 서류를 광주시 북구선거관리위원회에 접수해야 한다. 지금까지는 5명의 교수가 후보로 거론되고 있다.

대학구성원별 선거인 참여비율은 교수 100%를 기준으로, 강사 2%, 직원 14%, 조교 3%, 학생 2%다.

김도형 위원장은 “대학 자치권의 시금석인 직선제 총장 선출을 8년 만에 다시 되찾아 무엇보다 기쁘다”며 “대학의 참 민주주의를 실현할 과업으로 여겨, 어느 때보다도 투명하고 공정하며 깨끗한 선거가 되도록 모든 대학 구성원들의 참여와 협조를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr