[아시아경제 김봉주 인턴기자] '제주댁' 배우 진재영이 태풍 '마이삭'이 근접한 현재 제주도 상황을 전했다.

진재영은 2일 자신의 인스타그램에 "나뭇가지가 날아다니는. 어쩔 수가 없는 시간. 태풍 조심하세요"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속에는 강풍으로 인해 부러진 나뭇가지가 땅에 떨어진 모습이 담겼다.

제주도에서 강한 비바람이 몰아치고 있다는 소식이 전해지자 누리꾼들은 "언니 조심하세요", "우리 슬기롭게 잘 대처하자" 등의 반응을 보였다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr