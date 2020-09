경산시의회, 제221회 임시회 개회 … 추경 1조3814억 심의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시의회(의장 이기동)는 2일 제221회 임시회를 개회하고 7일간의 의사일정에 돌입했다. 후반기 원구성 이후 첫 임시회다.

이번 임시회 기간 동안 2020년도 제3회 추가경정예산안과 '통합재정안정화기금 설치 및 운용조례안' 등 조례안 11건, 일반안건 7건(동의안 5, 기타 2) 등 모두 19건의 안건을 심사한다.

회기 첫날 제1차 본회의에서는 예산결산특별위원회 위원 7명을 선임했다. 위원장과 부위원장에는 박병호·양재영의원이, 위원에는 남광락·박미옥·손병숙·엄정애·황동희 의원이 뽑혔다.

이번 임시회에 제출된 추가경정 예산안 규모는 기정예산 1조3138억 원 대비 676억원이 증가한 1조3814억원으로, 7일 예결위 종합심사를 통해 계수조정을 실시한다.

이날 회의에서 배향선의원은 코로나19 재확산 차단을 위해서는 '사회적 거리두기 3단계' 대응전략 수립해야 한다고 강조했고, 남광락 의원은 '진량읍 문천지 가물막이 유실사고 피해'와 관련한 시정 질문을 펼쳤다.

한편, 시의회는 3일부터 7일까지 소관 상임위원회별로 2020년도 추가경정예산안을 비롯한 조례안 및 일반 안건을 등을 심사한 뒤 마지막 날인 8일 제2차 본회의를 열고 각 위원회에서 안건들을 최종 의결할 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr