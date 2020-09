코스피 2350 돌파…전날보다 1% 상승

코스닥은 횡보중…850대 유지

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 지수가 전날보다 1% 오른 2350선까지 올랐다. 코스닥은 장 초반과 큰 변화 없이 횡보하는 모습이다.

1일 오후 1시14분 기준 코스피는 전날보다 1.06% 상승한 2350.93을 기록했다. 이날 2340.19로 개장한 뒤 소폭 상승한 상태를 유지하고 있다. 오전 11시17분께 2352.90까지 올라갔지만 이후 다시 2340대를 유지 중이다.

같은 시간 수급별로는 개인이 1257억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 423억원, 1004억원을 순매도했다.

코스닥도 답보 상태다. 같은 시간 전날보다 0.27% 오른 850.49를 보였다. 개장 당시 850.58보다 오히려 소폭 하락한 모습이다. 오전 10시께 854.22까지 올라갔지만 이내 주춤하며 850선에 머무르고 있다.

외국인의 매수세가 강세다. 같은 시간 5514억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 1095억원, 4394억원을 팔아치웠다.

