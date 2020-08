양천구, 2021학년도 대입수시 대비 1:1 비대면 상담

5~ 6일 온라인 플랫폼 통한 비대면 상담 진행...전·현직 진학 상담교사 개인별 40분간 맞춤 진학 상담 진행

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 수험생 및 학부모를 대상으로 2021학년도 대입 수시 지원 전략을 위한 1:1 진학 상담을 5일부터 6일까지 비대면으로 진행한다.

구는 매년 수험생 및 학부모를 대상으로 진학 담당 교사가 이들을 대면하는 1대1 상담을 진행해 왔으나 올해는 코로나19의 사회적 거리두기 강화로 인해 상담 방식을 비대면으로 바꾸기로 했다.

상담은 온라인 플랫폼(ZOOM어플)을 통한 참가자와 상담관의 1:1매칭으로 진행, 참가자들은 개인별로 맞춤 진학 상담을 받게 된다.

이번 상담에 참여하는 상담관은 진학지도 역량을 갖춘 전·현직 진학 상담교사 10명이다. 이들은 수험생과 학부모 눈높이에 맞는 종합적인 대입입학정보를 제공할 계획이다.

상담을 원하는 수험생(양천구 거주 고등학교 3학년 및 대입준비생) 및 학부모는 구 홈페이지를 통해 접수 가능, 선착순 120명을 현재 모집 중이다. 신청 접수 후 대상자로 선정되면 구 담당자가 상담일시 등을 배정, 비대면으로 상담이 진행된다.

상담은 5일부터 6일까지 상담자 1인 당 40분간 진행되며 상담료는 무료다.

구 담당자는 “대입 일정 변경으로 인해 혼란을 겪고 있을 수험생 및 학부모의 심적 부담을 덜어주고, 학생들이 자신의 적성에 맞는 학과를 선택하는 것에 도움을 주기 위해 이번 비대면 상담을 기획했다”고 전했다.

김수영 양천구청장은 “올해는 코로나19로 인해 수험생들이 그 어느 때보다 힘든 시기를 보내고 있다. 이번 맞춤 진학 상담을 통해 원하는 대학과 학과에 대한 정보를 얻고 이후 자신의 진로를 스스로 설계할 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “불안과 걱정을 잘 극복, 이번 대입 수시에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 함께 마음을 더하겠다”고 덧붙였다.

