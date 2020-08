조선대 의과대학 교수평의회, 전공의 등 휴업 지지 성명 발표

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 의과대학 교수 일동이 의대 정원 확대와 관련한 전공의 휴업, 젊은 의사들의 파업을 지지하고 함께할 것을 밝혔다.

31일 조선대학교병원에 따르면 의과대학 교수평의회는 이날 성명서를 통해 “의과대학 학생의 동맹 휴학 및 의사국가시험 거부, 전공의 동맹 휴업, 젊은 의사들의 파업을 지지한다”며 “소통 없는 정부의 일방적 정책에 반대하는 모든 제자 및 의사들과 함께 할 것”이라고 말했다.

이들은 젊은 의료인 및 예비의료인과의 소통을 촉구했다.

조선대 교수평의회는 “우리가 가르치고 배출해 온 젊은 의사들과 의대생은 결코 의료인으로서의 사회적 책무를 경시하거나 속물적인 이익만 추구하는 집단이 아니다”면서 “정부가 추진하는 의대 정원 확대, 공공의대 설립은 우리나라의 의료시스템이 봉착한 지역 간 의료 격차, 필수 비인기 전공과목의 인력부족이라는 근본적 문제를 해결할 수 없는 비현실적인 정책이기 때문에 목소리를 높이고 있다”고 강조했다.

이어 “코로나19 상황이 완전히 종식된 안정적 상태에서 정부와 의료계가 원점부터 심도 있는 논의를 시작해야 한다”면서 “특히 교육의 차원이라는 장기적 시각에서 문제를 논의하고, 국민건강과 지속가능한 복지국가로 나아가기 위한 보건의료발전계획, 전문 인력 양성과 확충이라는 거시적 차원에서 논의돼야 한다”고 주장했다.

또 “졸업을 앞둔 4학년 학생이 9월 1일부터 시작되는 의사국가고시 실기시험 응시를 철회하고, 의예과 학생부터 의학과 학생까지 수업과 임상실습을 거부, 휴학해 졸업을 못하거나 유급을 당하는 불이익을 불사할 만큼 중대한 사안으로 바라보고 있는 학생들의 의견에 귀를 기울여 달라”고 요구했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr