전남도교육청 ‘제증명 발급 서비스’ 홈페이지 예약 가능

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 제증명 발급 민원인의 편의를 위해 내달 1일부터 민원 사전예약 서비스를 고도화할 방침이다.

31일 전남도교육청에 따르면 그동안 전화를 통해서만 가능했던 제증명 민원 사전예약 서비스를 도교육청 홈페이지를 통해서도 사전예약이 가능하도록 개선했다.

또 사전예약으로 발급 가능한 제증명 민원서류도 기존 15종에서 평생교육 분야 7종을 추가한 총 22종으로 대폭 확대했다.

이번 민원 사전예약 고도화 서비스는 지난 3월 출범한 ‘민원제도개선 발굴단’이 발굴한 총 19건의 개선과제를 구체적으로 제도화한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

현재 민원제도개선 발굴단은 이 외에도 개명 민원인의 학적 민원 발급 편의를 위해 법령 개정 요구안을 시도교육감 협의회 안건으로 상정했다. 또 홈에듀 온라인 민원서비스 대상자에 교육 공무직원, 사립유치원 교직원이 포함되도록 4세대 나이스에 반영해달라고 요구했다.

도교육청은 이를 통해 민원인의 대기시간을 획기적으로 줄임은 물론 서비스 만족도를 크게 높여줄 것으로 기대했다.

김도진 총무과장은 “코로나19 상황에서도 교육현장에서 체감하는 민원 불편사례를 지속적으로 발굴하고 개선함으로써 전남교육의 민원서비스 수준을 계속 높여가겠다”고 말했다.

