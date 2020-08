'1호가' 임미숙, 남편 김학래에게 돌직구 "바람 피우는 것도 도박하는 것도 성실"

[아시아경제 김정호 기자] '1호가 될 순 없어' 임미숙, 김학래 부부가 출연했다.

30일 방송된 JTBC ‘1호가 될 순 없어’(이하 '1호가')에서는 개그맨 2호 부부 임미숙, 김학래가 출연해 결혼 생활을 공개하는 모습이 전파를 탔다.

이날 박미선은 개그맨 2호 부부인 임미숙, 김학래의 출연을 반기며 "임미숙과 홈쇼핑은 한 번 한 적 있지만 방송은 처음 해보는 거다"라며 "감격스럽다"고 운을 뗐다.

이에 임미숙은 "30년 만에 나와서 신인이다"라며 울분을 터뜨렸고 박준형은 "신인 개그우먼 임미숙 양이다"라며 농담으로 받아쳐 웃음을 안겼다.

소싯적 유행어와 개인기를 선보이는 임미숙의 모습에 박미선은 "저렇게 까불이인데"라고 안타까워했다.

나아가 박미선은 "이렇게 웃긴 언니가 왜 그동안 방송을 안 했는지 영상을 보면 알게될 것"이라며 "내가 장담하는데 가장 기대되는 1호 유망주"라고 말해 웃음을 안겼다.

공개된 임미숙, 김학래 부부의 집은 마치 고급 호텔을 연상하게 만드는 고풍스러운 인테리어와 깔끔하고 세련된 분위기로 이목을 끌었다.

그러나 임미숙과 김학래는 31년차 부부답게 각방에서 잠을 자 모두를 놀라게 만들었다. 스튜디오에서 이를 본 박미선은 "30년 된 부부들은 다 따로 잔다"고 공감해 웃음을 자아냈다.

아울러 김학래는 일어나자마자 침대를 깔끔히 정리하고, 건강을 체크한 뒤 신문을 펴고 아침을 먹었다.

임미숙은 김학래에게 "당신은 뭐든지 다 성실하다"라며 "바람피우는 것도 성실하고 도박하는 것도 성실하다. 성실의 왕자"라고 말했다. 이에 김학래는 "내가 할 말이 있겠냐. 워낙 큰 죄를 지었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

더불어 김학래는 "지금은 고쳐진 게 아주 많다. 세상을 살다 보니까 '아내가 날 만나서 그동안 고생 많이 했구나' 측은하기도 하다"라며 "결혼 20년이 넘은 후에야 정신 차렸다"고 말했다.

