'런닝맨' 전소민, 오동민과는 '남사친'…열애설 언급에 재차 해명

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 전소민이 '남사친' 오동민과의 열애설이 언급되자 "친한 사이"라고 재차 해명했다.

30일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 게스트로 김민재, 박은빈, 박지현, 김성철이 출연해 브람스 음악학교를 함께했다.

이날 방송에서 멤버들은 서로의 근황을 나눴다. 이 과정에서 전소민의 열애설이 언급됐다.

앞서 전소민은 연극배우 오동민과 열애설에 휩싸였고, 당시 오동민과의 관계에 대해 "친한 사이일 뿐"이라고 해명했다.

이날 방송에서도 전소민은 "내가 진짜 남자친구들이 많다. 이젠 하다하다 남자친구들이 내 앞길을 막는다"며 웃으며 넘겼다.

런닝맨 멤버들은 계속해서 장난을 이어갔다. 이들은 "방탈출은 왜 갔나?", "캠핑도 간 건가?"라며 전소민을 향한 질문을 쏟아냈다. 그러자 전소민은 "다 아니다"라며 부인했다.

멤버들의 대화를 듣던 유재석은 "아까 대기실에서 전소민이 부쩍 양세찬에게 잘해주더라"며 농담을 던졌다. 이에 전소민은 양세찬에게 팔짱을 끼며 "너밖에 없어"라며 장난을 걸었다.

전소민은 또 "심지어 카톡 답장도 안하더라. 삐쳤나?"라며 너스레를 떨어 모두를 웃게 했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr