[아시아경제 이창환 기자] 경기도 용인시는 에버랜드 내 워터파크 캐리비안 베이에서 근무하는 20대 A씨가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 30일 밝혔다.

A씨는 캐리비안 베이 구명 재킷 대여소에서 아르바이트로 일하던 중 지난 24일 두통 증상이 나타났다. 이후 29일 서울 병원에서 검사를 받고 이날 확진됐다.

A씨는 구명 재킷을 세척하고 말리는 일을 했기 때문에 고객과 직접 접촉하지는 않은 것으로 알려졌다.

에버랜드는 이날 오전 9시께 확진자 발생 통보를 받고 10시 개장을 기다리던 고객들에게 환불 조치했다.

에버랜드는 코로나19 재확산 방지를 위한 전국민적 노력에 동참하기 위해 캐리비안 베이 정기 휴장계획을 앞당겨 이날부터 휴장하기로 결정했다.

