'아형' 백현, 멤버들과 어색함을 풀기 위해 한 행동은?

29일 오후 방송된 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'(이하 '아형')에서는 그룹 슈퍼엠(태민 백현 카이 태용 마크 루카스 텐)이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 백현은 슈퍼엠의 리더를 맡고 있다고 운을 뗐다. 백현은 "리더로 힘든 점은 없다. 동생들이라서 말을 잘 듣는다. 처음엔 선후배로 만나서 서먹할 뻔했다. 그런데 내가 샤워를 같이 하면서 풀어줬다"고 말해 웃음을 자아냈다.

옆에 있던 카이 "난 같은 엑소 멤버니까 샤워를 한다는 사실을 잘 아는데 동생들은 이상했을 것"이라고 전했다.

태용은 "처음에 난 빠졌다. 나의 내면은 보여줄 수 있지만 형들의 내면은 볼 준비가 안 됐다. 그래도 최근에는 다같이 했다"고 언급했다.

태민은 "폭로를 하자면 백현이 너무 웃긴다. 촬영할 때 프로다운 모습을 보이고 집중해야 되는데 형이 웃긴다"고 밝혔다.

이날 백현은 자신의 별명에 대해 "총대다. 리더로서 책임을 지는 편이다. 사실 내가 총대를 멜 때 힘이 더 실리는 게 태민이가 정말 많이 도와준다. 뒤에서 계속 푸시를 해준다"라고 설명했다.

이어 그는 "태민이 항상 '형 이거 좀 아닌 것 같지 않냐'라고 한다. 그때마다 내가 '잠깐만 기다려봐라'라고 말한 뒤 직접 나선다. 난 기분이 괜찮았는데 홀린 듯 총대를 맨다"라고 덧붙였다.

그러자 이수근은 "꼭두각시 아니냐"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 또한 그는 카이의 별명으로 팬두를 언급했다. 이에 카이는 "팬티 안에 두 글자다. 외면하기엔 너무 레전드가 되어버렸다"라고 말해 주변에 웃음을 안겼다.

