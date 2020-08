관악구, 온라인 ‘청년 취·창업 역량 강화 프로그램’ 운영

유튜버 아카데미, ON-LINE 취업역량발전소로 취업과 창업 역량 강화...유튜브 콘텐츠 제작, 입사지원서 작성부터 AI면접까지 맞춤형 취업 컨설팅

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19 여파로 더욱 어려워진 취업·창업 시장 속에서 고군분투하는 청년들을 위해 발 벗고 나섰다.

1인 미디어 크리에이터 양성을 위한 미디어 콘텐츠 제작 교육과 입사지원서 작성 및 면접 컨설팅 등 취업과 창업 경쟁력을 키우기 위한 프로그램을 운영한다.

‘유튜버 아카데미’는 미디어 크리에이터가 돼 취업과 창업을 하고 싶은 청년을 위해 나날이 다채로워지는 소셜 미디어 플랫폼을 기반으로 크리에이터 역량을 펼칠 수 있게 마련한 프로그램이다.

MCN(Multi Channel Network)산업 전반에 대한 이해와 콘텐츠 기획 방법, 저작권 지식 등 미디어 콘텐츠 제작에 필요한 실질적인 내용을 제공한다.

교육은 30명을 모집, 온라인 녹화강의(9월14 ~ 10월10일)와 온라인 화상 프로그램 ZOOM을 활용한 실시간 라이브 교육(9월19·20·26·27일)으로 진행되며 개인별로 제작한 콘텐츠를 전문가와 피드백하는 시간을 갖는다.

또 입사지원서 작성 노하우, NCS(국가직무능력표준) 필기시험 가이드, 면접답변 준비 방법, AI면접 대비 전략 등 자기이해와 직무이해를 기반으로 한 전문 코칭 프로그램 ‘ON-LINE 취업역량발전소’도 운영한다.

‘ON-LINE 취업역량발전소’ 프로그램은 5개 주제별로 1차 강의와 2차 전문가 컨설팅으로 구성, 진행되며 강의는 온라인으로 인원제한 없이 누구나 참여가능하다.

전문가 컨설팅은 그룹 당 6명의 청년구직자를 묶어 소그룹으로 진행하기 때문에 개인 맞춤형 컨설팅이 가능하다.

교육은 오는 9월8~10월29 화·목 주 2회 격주로 진행한다.

박준희 구청장은 “코로나19로 청년들이 새로운 일자리를 마련하기 힘들지만 이번에 마련한 청년 취·창업 강화 프로그램을 통해 청년들이 다시 꿈을 이루고 경쟁력을 높이는 기회로 삼기를 바란다”고 말했다.

교육과정 등 자세한 문의사항은 관악구청 청년정책과 또는 관악구청 홈페이지 분야별정보-청년소식에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr