경기 파주시는 운정 3동에 거주하는 A군 등 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 29일 밝혔다.

A군(파주시 97번)은 스타벅스 파주 야당역점 방문 확진자인 파주시 37번 확진자의 가족으로, 전날 자가격리 해제 전 검사에서 확진됐다. 운정2동에 사는 60대 B씨(파주시 98번) 역시 파주시 91번 확진자의 가족으로, 무증상 상태에서 전날 진단검사를 받고 이날 최종 확진됐다.

