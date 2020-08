9호 태풍 '마이삭' 북상…다음 달 2일 서귀포 남쪽 290㎞ 해상 접근 예상

[아시아경제 이관주 기자] 제 9호 태풍 '마이삭'(MAYSAK)이 다음 달 2일 제주도 해상에 상륙해 3일 부산 부근을 지날 것으로 예보됐다.

기상청이 29일 오전 10시 발표한 태풍 통보문에 따르면 태풍 마이삭은 이날 오전 9시쯤 필리핀 마닐라 동북동쪽 약 970㎞ 부근 해상에 위치했다. 동경 129.8도, 북위 16.4도 지점이다.

태풍의 이동속도는 시속 3㎞, 진행방향은 남동쪽, 강도는 '중'이다. 중심기압은 985hPa(헥토파스칼)이고 중심부근 최대풍속은 시속 97㎞(초속 27m), 강풍반경 280㎞이다.

마이삭은 30일 오전 9시 일본 오키나와 남남동쪽 약 890㎞ 부근 해상, 9월1일 오전 9시 오키나와 서북서쪽 약 160㎞ 부근 해상까지 올라올 전망이다.

이후 9월2일 오전 9시에는 서귀포 남쪽 약 290㎞ 부근 해상을 지나 3일 오전 9시에는 부산 북동쪽 약 170㎞ 부근 해상에 다다를 것으로 보인다. 서귀포 인근을 지날 때의 강도는 '매우 강', 부산을 지날 때에는 '강'일 것으로 예측된다.

'마이삭'은 캄보디아에서 제출한 이름으로 나무의 한 종류이다.

