美 FDA, 렘데시비르 긴급사용승인 확대…발병 초기 환자도 투여

[아시아경제 이관주 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 주목받는 '렘데시비르'에 대한 긴급사용승인(EUA)을 확대했다.

미국 제약회사 길리어드사이언스는 28일(현지시간) 보도자료를 내고 "FDA의 렘데시비르 긴급사용승인 확대로 코로나19로 입원한 모든 환자에게 처방할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

머다드 파시 길리어드 최고의료책임자(CMO)는 "FDA의 긴급사용승인 확대 결정을 환영한다"며 "베클루리(렘데시비르 상품명)의 효과성에 대한 연구도 진전되고 있다"고 말했다. 그는 또 "발병 초기 환자들에게도 효과적임을 확인했다"며 "더 많은 환자에게 처방할 수 있게될 것"이라고 설명했다.

길리어드는 이달 21일 미국의학협회저널(JAMA)에 렘데시비르 임상 3상 시험 결과를 게재했다. 길리어드는 코로나19 환자 397명을 렘데시비르를 5일 또는 10일 투약한 실험군과 투약하지 않은 대조군으로 나눴으며, 건강 상태를 7등급 서열척도로 평가했다. 그 결과 렘데시비르를 5일간 투약받은 실험군 환자들의 경우 증상이 개선될 확률이 대조군보다 65% 높았다. 렘데시비르를 10일간 투약받은 실험군과 5일간 투약받은 실험군 사이에는 통계적으로 유의미한 차이가 없었다.

실험군 환자들의 경우 투약 후 28일 이내에 사망할 확률이 2% 이하였다. 다만 렘데시비르는 투약 기간과 관계없이 메스꺼움, 설사, 저칼륨혈증, 두통 등의 증상을 회복시키진 못했다.

당초 에볼라 치료제로 개발되던 렘데시비르는 코로나19 입원 환자를 상대로 한 임상시험에서 긍정적인 결과를 얻으면서 올해 5월 FDA의 긴급사용승인을 받은 바 있다. 우리나라 또한 7월부터 특례 수입을 통해 렘데시비르를 들여와 코로나19 중증환자를 대상으로 투약하고 있다.

