[아시아경제 김봉주 인턴기자] ] 홍선영이 다이어트 중 근황을 전했다.

가수 홍진영 언니 홍선영은 27일 자신의 인스타그램에 "오랜만에 요리를 했어요. 갑자기 파스타가 너무 너무 먹고 싶었어요. 내 최애 바질페스토파스타. 양파. 브로콜리. 새우. 베이컨. 파스타 면은 페투치네면. 잘 먹었다"라는 글과 함께 사진, 동영상을 올렸다.

사진 속에는 새우, 베이컨, 브로콜리 등의 재료가 들어간 홍진영이 직접 만든 파스타가 담겼다.

현재 홍선영은 몸무게 50kg대를 목표로 다이어트에 열중하고 있다. 평소 꾸준히 식단 관리를 해오다 이날만큼은 맛있는 파스타를 즐긴 것으로 보인다.

홍선영은 현재 SBS '미운 우리 새끼'에 출연 중이다.

