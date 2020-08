日 아베, 이틀 연속 오전 출근…'건강 이상설' 논란 불식 노력인 듯

오후 출근 잦던 아베 총리, 오전 출근

내각서도 총리 건강 이상설 부인

28일 코로나19 대책 기자회견서 건강상태 설명 나설 듯

[아시아경제 나주석 기자] 건강 이상설에 휩싸인 아베 신조 일본 총리가 이틀 연속 오전에 총리관저로 출근했다. 여름 휴가 이후 오후에나 출근하는 일이 잦았던 것을 고려하면 달라진 모습니다. 건강 이상설을 불식시키기 위한 행보로 보인다.

26일 교도통신 등에 따르면 아베 총리는 이날 오전에 사저를 나와 10시에 총리관저에서 진행된 각의에 참석했다. 여름 휴가를 전후로 오후에 출근하는 날이 많았던 아베 총리가 이틀 연속 오전에 출근한 것은 건강 관련 우려를 불식시키기 위한 노력으로 보인다.

아베 총리는 여름휴가 기간 중인 17일 게이오대 병원에서 검진을 받은 데 이어 24일에도 또 다시 검진차 병원을 찾았었다.

아베 총리는 28일에는 기자회견을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대책 등을 설명할 예정인데, 이 자리에서 건강 문제에 대해서도 언급할 것으로 보인다.

일본 정부 역시 아베 총리의 건강 이상설 논란을 차단하기 위한 노력을 폈다. 니시무라 야스토시 경제재생담당상은 중의원 내각위원회에서 아베 총리의 건강과 관해 "지난주, 지지난 주에는 조금 피곤해하는 느낌이었지만, 25일에는 매우 건강했으며, 평소 모습으로 여러 지시를 했다"고 밝혔다.

스가 요시히데 일본 관방장관은 24일 정례 브리핑을 통해 "매일 만나는데 변함이 없다고 생각한다"고 말했다.

