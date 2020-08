[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제8호 태풍 ‘바비’가 북상하면서 제주도에 피해가 속출하고 있다.

순간 폭우로 인해 도로 일부에 물이 차오르는가 하면, 가로수가 뽑히거나 가로등이 전도되고 있다. 사진은 제주시 연북로에 가로수가 인도를 덮친 모습.

