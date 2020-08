NH농협은행, 녹색금융사업단 신설…5년간 총 8조원 지원

녹색금융·ESG 추진 활성화를 위한 녹색금융사업단 신설

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 한국판 그린뉴딜에 적극 동참하기 위해 녹색금융사업단을 신설하고, 총 8조원 규모의 금융지원에 나선다고 26일 밝혔다.

그린뉴딜 사업의 원활한 추진을 위해 9월 1일자로 농업·공공금융부문 내에 녹색금융사업단을 신설한다. 녹색금융사업단은 녹색금융과 환경·사회·지배구조(ESG) 추진 등 관련 업무를 총괄해 효율적이고 신속한 지원을 할 예정이다. 특히 신재생에너지 프로젝트, 스마트팜 등 농업정책사업에 5년간 총 8조원을 투자·지원하기로 했다.

또 ESG 분위기를 여신 심사에 반영해 그린 뉴딜 지원을 위한 제도를 마련하고, 농협은행 자체적으로 고효율 LED조명 교체 및 일회용품 줄이기 운동 등을 통해 온실가스 감축활동을 적극 전개 할 예정이다.

손병환 은행장은 “최근 사회 전반적으로 녹색금융의 중요성이 많이 강조되고 있다”며, “농협은행은 그린뉴딜 사업에 적극적인 금융지원으로 견고한 디딤돌 역할을 할 것”이라 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr