[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 한나나가 시크한 표정의 셀카로 근황을 전했다.

최근 한나나는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 흰색 비키니를 입고 제주도 바다 속에서 시원한 파도를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 특히 그녀의 압도적인 건강미가 보는 이의 시선을 강탈한다.

한편 한나나는 2017 맥심 콘테스트와 원 챔피언십 링걸 등 다양한 분야에서 활동하며 이름을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr