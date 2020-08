[오늘날씨] 태풍 바비 북상…전국 최대 300㎜ '폭우'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 26일인 수요일은 전국에 특염특보가 발효된 가운데 8호 태풍 '바비'(BAVI)의 영향으로 전국에 비가 예상된다.

이날 오전 제주를 시작으로 비가 내려 남해안을 거쳐 오후 중부지방까지 확대되겠다. 비는 전국에 27일까지 이어지겠다.

이번 태풍으로 제주와 전라 지역엔 최대 300㎜, 경남남해안과 경북서부내륙에는 최대 150㎜의 폭우가 예보됐다. 전국적으로도 30~100㎜의 비가 올 것으로 예상돼 안전사고에 주의해야 겠다.

미세먼지 농도는 중부지방은 '보통', 남부지방은 '좋음'이겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 26도 △춘천 25도 △강릉 25도 △대전 26도 △청주 26도 △대구 26도 △부산 27도 △전주 26도 △광주 26도 △제주 27도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 33도 △춘천 33도 △강릉 29도 △대전 34도 △청주 32도 △대구 33도 △부산 31도 △전주 32도 △광주 29도 △제주 32도 등이다.

기상청은 "집중호우에 더해 제주와 서해안에는 모레까지 최대순간풍속 시속 144~216㎞의 매우 강한 바람이 불 것으로 보여 야외에 설치된 선별진료소와 건설현장 등의 시설물 파손 등에 유의가 필요하다"고 당부했다.

