기장군, 관내 고위험시설 172곳에 100만원씩 긴급재난지원금 지원키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 부산시의 행정명령 발동으로 영업이 중단된 관내 고위험시설에 대해 긴급 재난지원금 100만원씩 지원키로 결정했다.

기장군은 오규석 군수의 긴급 지시에 따라 관내 고위험시설 172개소 사업주에게 재난 지원금을 주기로 했다고 25일 밝혔다.

오 군수는 부산시와 중앙정부 차원에서 고위험시설 사업주에 대한 조속한 생계지원 대책 마련도 촉구했다.

