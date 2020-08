'송파구 위기가정통합지원센터' 위기 가정 재기 도와

송파구-송파경찰서 협업 위기가정 집중지원 1년 위기가정 재기 도움, 정상 생활 되찾아… 우수사례 속출!

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 송파경찰서와 협력, 운영하고 있는 '송파구 위기가정통합지원센터'를 중심으로 코로나19대응 가정폭력, 학대 위기가구 발굴 및 지원에 총력을 기울이겠다고 25일 밝혔다.

# 조손가구인 50대 여성 A씨는 경제적 의존관계인 동거남으로부터 상습 폭행에 시달리고 있었다. 위기가정 통합지원센터를 통해 가해자인 ▲동거남과 분리 ▲손녀 장학금지원 ▲정기후원금 연계 ▲기초수급자 선정 ▲정신건강복지센터 전문상담 등약 13개 월 간의 맞춤형 서비스 제공으로 가정폭력 위기상황에서 벗어나 경제적으로도 안정된 생활을 유지하고 있다.

위 내용은 송파구-송파경찰서 협업 위기가정 집중지원 사업의 우수사례를 각색한 것이다.

송파구 위기가정통합지원센터는 지난해 7월 개소 이후 지역내 복지 사각지대 위기가구를 발굴·지원 하는데 힘써 왔다.

그간 112 가정폭력·학대신고건 ▲1460건을 모니터링 ▲단순상담(1392건)부터 전문기관 연계, 통합사례관리 등 ▲맞춤형 통합서비스 제공(132건)을 통해 전년대비 송파구 112 가정폭력 신고건수가 10%이상 감소하고 피해자 지원률은 50%이상 증가한 것으로 나타났다.

아동학대, 가정폭력 등 가정과 관련된 문제는 일반적으로 제3자가 개입하기가 어렵고, 경찰 순찰과 같은 전통적 수단으로는 범죄예방에 한계가 있다.

특히, 코로나19로 인한 사회·경제적 충격과 자택대기 조처로 가정폭력이 증가할 수 있는 상황이다.

이 같은 가정폭력의 특수성을 고려해 송파구는 구의 복지·돌봄 안전망과 송파경찰서의 치안역량을 결합, 위기가정을 발굴, 지원까지 원스톱으로 제공하는 '위기가정 통합지원센터'를 더욱 집중 운영할 계획이다.

센터에서는 송파구 통합사례관리사, 송파경찰서 학대예방경찰관(APO), 서울시 상담전문인력 등 6명이 상시 근무한다. 먼저, 112로 접수된 가정폭력·학대 가구에 대해 모니터링 및 초기 상담을 진행 후 즉시 개입이 필요한 경우에는 사전동의자에 한해 가정방문 및 전문기관 연계, 통합사례관리를 실시하고 있다.

이외도 금융복지 상담인력, 법률홈닥터(변호사)가 격주로 센터에서 근무, 전문상담서비스를 제공하는 등 가정폭력 피해가구에 대한 편의증진을 도모하고 있다.

또 송파경찰서와 함께 가정폭력·학대예방 캠페인을 실시, 구민 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 센터 홍보를 적극 전개하고 있다.

이와 함께, 센터 인력의 전문성 강화를 위해 역량강화교육을 수시로 실시하고 있다.

박성수 송파구청장은 “코로나19 대유행으로 가정폭력이 더욱 증가할 수 있는 상황”이라며 “센터 운영 활성화를 통해 폭력, 학대, 방임 등으로 고통 받는 위기가정을 찾아내 사회적 약자를 보호, 건강한 가정으로 리모델링할 수 있도록 더욱 노력하겠다“고 밝혔다.

