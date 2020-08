신세경 "이사했어요" 새집 공개…근사한 서재에 '입이 쩍'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 신세경이 새로 이사한 집을 공개했다.

신세경은 23일 자신의 유튜브 채널에 "저 이사했어요. 새 집 첫 브이로그. 서재 정리. 집 김밥 만들어 먹기"라는 제목의 영상을 게시했다.

영상에서 신세경은 "오랜만입니다. 저는 드라마 촬영도 시작했고 이런저런 스케줄로 8월 초를 바쁘게 보냈어요"라며 근황을 전했다.

신세경은 화보, 광고 촬영 등 스케줄을 소화하는 모습도 영상에 담았다.

새 집을 공개한 신세경은 "서재를 멋지게까진 아니라도 깔끔하게 정리하고 정돈하고 싶어서 이런저런 방법으로 열심히 정리했다. 편집도 이곳에서 한다"며 서재를 자랑했다.

한편, 올 하반기 방영 예정인 JTBC 드라마 '런 온'의 출연을 확정한 신세경은 최근 한국 여자 배우 최초로 개인 유튜브 채널 100만 구독자를 달성했다.

