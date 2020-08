[아시아경제 배경환 기자] 대한의사협회(회장 최대집)가 예고한 의사 파업(26~28일)을 이틀 앞두고 서정협 서울시장 권한대행이 박홍준 서울시의사회장을 만나 신종코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 공동대응을 요청했다.

24일 서울시에 따르면 서 권한대행은 이날 오후 박 회장을 만나 종합병원 등에 근무하는 전공의들의 순차적인 파업에 따른 의료공백과 의원 집단휴진으로 예상되는 시민 불편에 대한 우려를 전달했다.

이 자리에서 서 권한대행은 "지금은 전 사회가 힘을 모아 어려운 고비를 함께 넘어야 할 때"라고 강조하고 서울시의사회가 최대한 뜻을 모아 달라고 요청했다.

박 회장은 이에 대해 "코로나19로 여러 가지 어려운 상황 속에서 지금까지 해왔던 것처럼 서울시와의 유기적인 협조체계를 통해 보건의료 현장에 혼란이 없도록 최대한 노력하겠다"는 취지로 답했다고 서울시는 전했다.

