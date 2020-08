[아시아경제 배경환 기자] 연세대 공학원에서 근무하던 대학원생이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았지만 추가 확진자는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

24일 연세대 등에 따르면 지난 22일 확진된 대학원생 A씨의 밀접접촉자 17명을 대상으로 한 추가 검사 결과, 이날 오후 모두 음성으로 확인됐다. 이들은 2주간 자가격리를 할 예정이다.

한편 연세대는 A씨가 확진 판정을 받은 후 공학원과 1·2·3·4 공학관 건물에 대해 방역을 실시했다. 또한 A씨가 근무하던 공학원은 출입을 전면 금지하고 1·2·3·4 공학관 건물에 대해서는 필수 업무 인력만 드나들 수 있도록 출입을 통제했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr