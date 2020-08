'놀면 뭐하니' 측 "이효리 '마오' 발언, 특정인물 뜻하는 의도 없어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니' 측이 방송 중 이효리의 '마오' 발언 논란에 대해 사과했다.

'놀면 뭐하니' 제작진은 24일 공식 인스타그램을 통해 "지난 8월22일 방송 중, 출연자인 이효리 씨가 활동명을 정하는 과정에서 언급한 '마오'와 관련해 일부 해외 시청자분들이 불편함을 느꼈다는 내용을 접하게 되었다"라는 내용의 글을 게재했다.

이어 "보내주시는 우려처럼 특정 인물을 뜻하는 의도는 전혀 없었으며 더 이상의 오해를 막기 위해 어제부터 제공된 유료 서비스에서는 해당 내용을 편집했다"라고 전했다.

그러면서 "이효리 씨의 최종 부캐명(부 활동명)은 다른 이름으로 정해진 상태"라며 "제작진은 앞으로 보다 세심하고 신중하게 방송을 만들겠다"라고 덧붙였다.

앞서 지난 22일 방송된 '놀면 뭐하니'에서는 이효리가 자신의 부 활동명으로 '마오'라는 이름을 언급한 바 있다.

이에 중국 누리꾼들은 이효리가 중국 국가주석인 마오쩌둥(毛澤東)의 성 '마오'를 언급했다며 문제를 지적했다.

방송 이후 이효리 인스타그램에는 중국 누리꾼들이 "중국에서 돈을 벌고 싶으면 입을 다물어라", "국부를 욕보였다" 등의 여러 비방 댓글을 올렸다.

이하 '놀면 뭐하니' 제작진 공식입장 전문

안녕하세요. <놀면 뭐하니?> 제작진입니다.

지난 8월22일 방송 중, 출연자인 이효리 씨가 활동명을 정하는 과정에서 언급한 ‘마오’와 관련해 일부 해외 시청자분들이 불편함을 느꼈다는 내용을 접하게 되었습니다.

보내주시는 우려처럼 특정 인물을 뜻하는 의도는 전혀 없었으며 더 이상의 오해를 막기 위해 어제부터 제공되는 유료 서비스에서는 해당 내용을 편집했습니다.

또한 이효리 씨의 최종 부캐명은 다른 이름으로 정해진 상태입니다.

제작진은 앞으로 보다 세심하고 신중하게 방송을 만들겠습니다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr