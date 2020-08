창원시, 코로나19 비대면 ‘미화원 채용’ 실시

27일부터 28일까지 우편과 온라인 접수 가능

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 환경미화원 채용 원서접수를 우편 또는 온라인으로 접수한다고 24일 밝혔다.

이번 조치는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 사회적 거리두기 2단계로 격상됨에 따라 시민의 안전을 위해 실시하는 것으로 채용 접수는 27일부터 28일까지다.

시에 따르면 우편 접수는 28일 소인분까지 인정되며, 온라인 접수는 이날 오후 6시까지 시 홈페이지 배너를 통해 응시원서 및 제출서류 등을 스캔 후 비공개로 게시하면 된다.

우편 및 온라인 접수자의 응시번호는 다음 달 3일 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 누락된 경우에는 다음 달 7일까지 이의제기를 할 수 있다. 방문 접수의 경우 그대로 유지되지만, 접수자는 전용 출입구를 통해서만 입장 가능하다.

김동주 자원순환과장은 “체력검정이 10월 초 예정이나, 코로나 사태로 일정이 변경되거나 연기될 수도 있다”며 “이 경우 시 홈페이지를 통해 사전안내 할 예정이다”고 말했다.

