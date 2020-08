광주 북구, 여름철 자연재난 대비 종합대책 추진

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 내달까지 ‘여름철 자연재난 대비 종합대책’을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 종합대책은 이달 초에 내린 폭우로 광주지역이 큰 피해를 입었고 제8호 태풍 바비가 북상중인 만큼 재난상황을 사전에 대비하고자 마련됐다.

이에 태풍·호우 등을 대비해 자연재해위험개선지구, 급경사지, 소하천 등 총 43개소의 재난위험 취약시설에 대한 안전점검을 실시한다.

취약도로의 통제기준을 마련하고 침수차량 발생을 대비한 주차 공간도 확보·운영한다.

폭염 시 어린이, 노인 등 취약계층에게 폭염 주의 문자 메시지를 발송하고 농촌지역 주민들에게 야외작업 시 행동요령을 안내한다.

실내 58곳·야외 108곳 등 무더위쉼터 166곳에 대한 점검을 실시하고 살수차 운영, 폭염저감시설 관리를 통해 폭염 피해 예방에 집중한다.

북구는 여름 기간 동안 기상정보 예찰, 신속한 재난 예·경보 전파, 기상특보 발령 시 비상근무체계 확립 등 재난관리에 주력한다는 방침이다.

문인 북구청장은 “재난 예방을 위해서는 지속적인 관심과 관리가 중요하다”며 “앞으로 더욱 철저한 재난관리시스템을 구축해 주민들의 안전을 지키고 피해를 막는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr