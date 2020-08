안동시, 공공의대 유치 추진단 발족 … "도청 소재지에 캠퍼스 확보"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 정부의 의대 정원 확대 방침과 관련, '공공의대 유치 추진단'을 구성하고 안동대학교와 함께 공공의대 신설을 위한 유치활동에 본격 나선다고 23일 밝혔다.

정부는 지난 7월23일 2006년 이후 3058명으로 동결한 의대정원을 2022년부터 10년간 한시적으로 매년 최대 400명씩 증원한다는 방침을 밝힌 바 있다. 지역의사 3000명, 특수·전문분야 500명, 전문의과학자 500명을 배출하고 의대가 없는 지역에 의대를 신설하겠다는 내용도 담겼다.

경상북도는 전국 17개 시·도 중 치료가능환자 사망률 57.8%로 1위, 인구 1000명당 의사 수 1.4명으로 16위, 인구 10만명당 의대정원 1.85명으로 14위를 기록하는 등 공공의대 신설이 절실한 상황에 직면해 있다. 응급의료 '매우 취약지역'으로 꼽힌 전국 21개 시·군 가운데 4개 시·군이 경북북부지역에 위치해 있다.

안동시는 이같은 지역 여건을 감안, 부시장을 단장으로 7개 실무부서와 유관기관(안동상공회의소·안동의료원) 그리고 안동대 관계자들을 아우르는 '공공의대 유치 추진단'을 구성, 지난 21일 발족식을 가졌다.

추진단은 ▲범도민 공공의대 유치 위원회 발족 ▲도청 신도시 내 공공의대 캠퍼스 부지 확보 ▲중앙부처 대상 유치활동 등을 경북도에 건의하고 범시민 공공의대 유치 활동도 실시할 계획이다.

안동시 관계자는 "안동을 비롯한 경북북부지역의 취약한 의료 환경을 개선하고 포스트코로나 시대에 대비한 공공 전문 인력을 양성하기 위해 지역 국회의원, 유관기관·단체 등과 지속적으로 논의해 지역에 공공의대 유치에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

