23일 소속사 빅펀치이엔티는 "이영아가 최근 득남했다. 출산 후 현재 안정을 취하고 있다. 산모와 아이 모두 건강하다"고 밝혔다.

앞서 이영아는 지난 3월에 3살 연하의 일반인 예비신랑와 결혼식을 올릴 예정이었다.

그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려로 인해 결혼식 일정을 연말로 미룬 바 있다. 지난 7월 말에는 2세 소식을 전했다.

당시 빅펀치이엔티 측은 "서로 평생 동반자가 되기를 약속하고 양가 부모와 결혼에 대해 상의하는 과정에서 큰 축복이 찾아왔다"고 밝혔다.

이영아는 2003년 시트콤 '논스톱4'로 데뷔했으며, 이후 '황금신부' '일지매' '제빵왕 김탁구' 등 다수의 작품에 출연해 이름을 알렸다.

