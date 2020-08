[아시아경제 이현주 기자] 이화여자대학교가 19일 고교생 대학체험 프로그램 '하이이화(High-EWAH, Hi-EWAH)'가 온라인으로 성황리에 진행됐다고 23일 밝혔다. 전국 여고생 600여명이 참여했으며 익명으로 의견을 개진하는 게시판 등을 활용해 참여율이 높았다고 이화여대늦 전했다. 또 학교 소개와 미리 듣는 대학강의, 재학생들과의 만남, 입학사정관으로부터 듣는 2021~2022학년도 입학전형에 대한 안내를 통해 진로탐색과 더불어 진학에 대한 정보도 얻을 수 있는 자리였다. 재학생 선배와의 온라인 화상 만남도 진행됐으며 입학사정관의 입학전형 안내를 통해 약학대학 학부 신입생 선발, 고교추천전형 고교별 추천인원 확대 등 달라지는 주요 전형 특징과 다양한 학교 소개가 이뤄졌다.

