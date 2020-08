부산과기대, ‘포뮬러매니지먼트컴퍼니’와 가족회사 협약

대학 레이싱팀 운영 협력·자동차공학 교과 개발·현장연수 진행키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산과학기술대는 지난 19일 대학 내 본관 중회의실에서 ㈜포뮬러매니지먼트컴퍼니와 가족회사 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양 기관 관계자 10여명이 참석한 가운데 이 대학 자동차공학과 학생들의 수요자 맞춤형 전문가 양성을 위한 상호 협력체제를 구축키로 했다.

추진할 사업 내용은 △자동차공학과의 수요자 맞춤형 교육과정 개발 참여 및 상호협력, △교수와 재학생의 산업체연수 및 현장실습 기회제공, △재학생들의 취·창업지원 등이다.

이 대학에서 운영 중인 전문대학 유일의 레이싱팀인 ‘BIST Racing Team’ 운영에 기술자문과 재학생 현장연수 등을 함께 해나가기로 했다.

이상석 부총장은 “부산과기대는 자동차공학과의 인적 물적 인프라를 활용해 전국 전문대학에선 유일한 프로레이싱팀을 운영하고 있다”며, “경주용 자동차 분야에서 우수한 기술력을 자랑하는 ㈜포뮬러매니지먼트컴퍼니와 손을 잡아 학생들의 다양한 현장 실무능력을 키우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

부산과기대 레이싱팀 소속인 이동현씨는 지난 7월 전남 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 ASA KIC-CUP 투어링 카레이스 ‘한국형 포뮬러 KF 1600’부문에서 개막전에 이어 와이어 투 와이어 우승을 차지했다.

