'브린이의 연봉협상' 백아연 "역주행 꿈같아, 수익으로 첫 차 장만도"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 백아연이 그간 해왔던 가수 활동에 대한 진솔한 이야기를 나눴다.

백아연은 22일 공개된 유튜브 겟TV '브린이의 연봉협상'에 출연해 자신과 관련된 다양한 질문에 답했다.

이날 백아연은 '5월의 여왕' 수식어에 대해 "너무 좋아한다. 사계절의 여왕도 좋겠지만 5월의 여왕으로도 만족한다"고 답했다.

백아연은 내년이면 데뷔 10년 차를 맞이하는 것에 대해 "항상 썸을 타다가 아니면 짝사랑하다가 끝낸 이야기가 노래에 많아 사랑을 시작하는 노래가 있었으면 좋겠다"고 털어놨다.

그는 자신의 수익에 대해서는 '이럴 거면 그러지 말지' 음원 수익이 제일 높다고 전했다. '이럴 거면 그러지 말지'가 역주행하며 1위를 하게 된 것에 대해서는 "꿈인가 생시인가 싶어서 잠을 못 잤다"고 당시를 떠올렸다. 또, '이럴 거면 그러지 말지'를 통해 얻은 수익으로 첫 차를 장만했다고 밝혔다.

이날 백아연은 청아한 목소리를 자신만의 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "어떤 노래를 불러도 잘 흡수될 것 같은 느낌"이라며 "지금도 많은 여성분이 공감해주시는 것처럼 친구 같은 아티스트가 되고 싶다. 친한 친구처럼 나와 이야기를 나눈다는 느낌을 주고 싶다"고 밝혔다.

한편, 백아연은 지난 6월 1년 6개월 만에 신곡 '썸 타긴 뭘 타'를 발표했다.

