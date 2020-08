실화탐사대서 공개한 방귀 택시사건의 전말

[아시아경제 김정호 기자] '실화탐사대'서 방귀가 불러온 비극적인 사건을 추적했다.

22일 오후 방송되는 MBC '실화탐사대'에서는 방귀로 시작된 비극적인 사건을 공개했다.

지인들과 즐겁게 식사를 마친 재성(가명) 씨는 귀가하던 길에 충격적인 전화를 받았다. 바로 함께 식사했던 지인이 칼에 찔렸다는 것이다. 현장으로 달려간 재성 씨는 참혹한 사고 현장을 목격하고는 그 자리에서 굳어버리고 말았다.

수일이 지나 '실화탐사대' 제작진이 사고 현장을 방문했다. 오랜 장마에도 참혹했던 흔적이 고스란히 남아있을 정도였다. 그런데 더욱더 놀라운 것은 이 끔찍한 비극의 시작이 바로 '방귀'였다는 것. 아울러 사건은 실시간 검색에 오르며 온라인에서 갑론을박이 이어졌다.

'방귀를 뀐 게 잘못되었다', '칼을 맞아도 싸다'하는 식의 악플들이 이어졌다. 이에 사건의 당사자가 그날의 진실을 밝히고 싶다며, 용기 내어 카메라 앞에 섰다.

그가 밝히는 그날의 이야기. 택시기사가 보인 행동은 보통 사람과 조금 달랐다고 한다. 택시 안에 회칼을 가지고 넣어 다닐 뿐만 아니라, 범행 후 도망도 가지 않고 피해자를 보고 있었다는 것이다.

대체 어떤 사람이기에 이런 끔찍한 일을 벌인 것일까. 제작진은 택시기사의 지난 행적을 공개했다.

이어 '실화탐사대'는 서울의 한 동네, 인근 주민이라면 안 싸워 본 적이 없다는 남자의 이야기를 공개한다. 싸움의 이유는 5년째 남자가 내는 '소음' 때문이다.

1m가 넘는 확성기를 들고나와, 온 동네를 시끄럽게 만든다는 남자. 주민들은 이른 아침부터 그가 '장송곡'을 틀고, 허공에 괴성을 질러댄다게 이웃 주민들의 증언이다. 노래가 끝나면 마이크를 들고 이해하기 어려운 이야기를 한참 쏟아낸다고 한다.

남자의 소음 때문에 인근 주민들은 극심한 피해를 호소했다. 소음이 시작되면 일상생활이 불가능할 지경이라고 한다. 나아가 전화 통화조차 어려운 건 기본, 집 안에서 마주 앉아 대화하기도 쉽지 않다고 한다. 20년간 재택근무 하던 한 주민은 소음을 견디다 못해, 집 밖에서 일하는 보험설계사로 직업까지 바꾸었다.

더불어 소음 스트레스에 정신과 진료까지 받은 여성도 만날 수 있었다. 피해가 가장 크다는 한 아파트에선, 세대의 30%가 결국 이사를 택했다고 했다.

지난 수년 간 주민들은 해결을 위해 셀 수 없이 신고가 이어졌다, 소음을 막을 수는 없었다. 출동한 경찰이 수도 없이 소음을 측정했지만, 법이 정한 기준치를 넘기진 않았다고 한다. 주민들은 남자가 경찰이 나타나면 소리의 크기를 조절했다며 억울함을 호소했다.

한편, '실화탐사대'는 매주 토요일 오후 8시 50분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr