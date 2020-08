비대면 청년 창업 아이디어 '청청콘'으로 모여라

비대면 분야 청년 창업 아이디어 경진대회 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 청년들이 가지고 있는 다양한 비대면 분야 아이디어를 창업으로 연계시키기 위해 창업 아이디어 경진대회인 '청청콘'을 열기로 했다고 23일 밝혔다.

오는 24일부터 내달 18일까지 참가자를 모집하는 이번 대회는 청년들의 신선하고 기발한 감각이 평가 과정에도 적용될 수 있도록 평가위원과 멘토단을 청년 선배 대표(CEO)로 구성하기로 하고 이를 반영해 대회 이름도 '청년 선배 스타트업 대표가 후배 청년 스타트업을 선발하고 이끄는 콘테스트'라는 의미로 '청청콘'으로 정했다.

만 29세 이하의 청년 예비창업자 또는 업력 1년 이내 창업자라면 누구나 참가할 수 있으며 스마트 헬스케어, 온라인교육 등 6대 비대면 분야에 지원이 가능하다. 서면평가와 발표평가를 통해 6대 분야별로 10팀씩 총 60개팀을 선발할 예정이다.

발표평가를 통과한 60개팀은 선배 청년 스타트업 CEO가 4주간 멘토링을 직접 실시한다. 이 기간 동안 발표기술, 창업성공 비결 등을 주로 지도해 창업사업 아이디어를 좀 더 구체화하고 최종 발표에 대비하게 된다. 최종 발표는 선배 청년 스타트업 외에 국민심사단이 평가위원으로 참여하며 발표평가와 시상식은 유튜브로 생중계할 예정이다. 최종 발표에서는 6대 분야별 3개팀, 총 18개 팀을 최종 선발한다.

최종 18개 팀에게는 초기사업화자금을 지원하고 차년도 창업사업화 지원사업과 기술보증 등을 연계 지원할 계획이다. 청청콘 참여를 희망하는 청년 창업자는 K-스타트업 홈페이지에 게시된 모집 공고를 통해 자세한 내용을 확인해 신청하면 된다.

