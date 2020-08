[아시아경제 박희은 인턴기자] 의무경찰로 복무 중인 래퍼 한해가, 광복절 집회 근무 이후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 음성 판정을 받았다는 사실을 밝혔다.

한해는 21일 자신의 SNS를 통해 최근 근황을 알렸다.

한해는 "제 전역일이 잘못 알려져 궁금해 하셔서요. 전 다음달 전역 예정입니다"라고 전했다.

이어 "그리고 걱정하시는 8.15 광화문 집회 근무로 인한 코로나19 검사를 진행했는데 음성 판정 받았으니 너무 걱정 마세요"라고 팬들을 안심시켰다.

아울러 한해는 최근 코로나19 확산세가 커지는 상황에 "힘드시겠지만 이겨냅시다. 화이팅"이라고 힘을 전했다.

한편 한해는 지난해 2월 신병훈련소에 입소했으며, 현재 의무경찰로 복무 중이다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr