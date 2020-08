속보[아시아경제 한승곤 기자]전라북도 전주시에서 21일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 3명 더 늘었다.

전주시는 긴급재난문자와 SNS를 통해 추가 확진자 3명이 발생했다고 알렸다. 시에 따르면 전주 20번 환자인 A씨는 목사로 지난 19일 인후통과 기침 증상이 나타났다. 21번 환자 B씨 역시 지난 20일부터 A씨와 같은 증상이 발현했다. 2명 모두 앞서 확진된 전주 18번 환자의 접촉자이다. 전주 18번 환자는 강원도 여행 후 기침 증상으로 검사 받은 후 확진 판정을 받은 바 있다. 교회 소모임을 함께 한 것으로 알려졌다.

전주 22번 환자인 C씨는 지난 20일 미열 증상이 나타났으며, 대전시 유성구를 주소지로 둔 전주시에 사는 공무원이다. 지난 15일~16일에 서울과 경기 판교 방문으로 감염된 것으로 추정하고 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr