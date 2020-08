네이버로 자동차 브랜드 라인업 경험한다

현대·기아차, 토요타, 랜드로버 등 5개 브랜드 참여

[아시아경제 이진규 기자] 네이버는 24일부터 9월2일까지 온라인 자동차 브랜드 기획전 '2020 NAVER AUTO BRAND WEEK'를 개최한다고 21일 밝혔다.

네이버는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 오프라인 자동차 브랜드 체험 기회가 감소해 비대면으로 다양한 라인업의 자동차를 경험할 수 있는 기획전을 마련했다.

이번 행사에는 현대자동차와 기아자동차, 토요타, 렉서스, 랜드로버 등 국내외 유명 자동차 브랜드들이 참여하며, 5개 브랜드에서 직접 제작한 공식 콘텐츠로 구성된다. 랜드로버는 국내 최초로 출시하는 신형 '디펜더'의 영상을 선보일 예정이며, 렉서스와 토요타는 전동화 기술을 주제로 전시를 진행한다.

'AUTO BRAND WEEK' 페이지 내 라이브 방송을 통해 이용자들은 브랜드들의 자동차를 보다 입체적으로 경험하고, 상품에 대한 정보를 실시간으로 얻을 수 있다. 이태호 네이버 자동차 리더는 "온라인으로 진행되는 만큼 다채로운 콘텐츠를 통해 이용자들이 기획전을 보다 안전하고 색다르게 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr