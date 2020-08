이낙연 "전광훈 목사 언동 한계 넘어... 방역 방해 행위 엄단해주길"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 이낙연 더불어민주당 당 대표 후보는 "수사 당국은 방역 방해 행위를 단호하게 엄단해 사회 안전을 지켜주길 바란다"라고 당부했다.

이 후보는 20일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "코로나19 집단감염이 발생한 서울 사랑제일교회와 전광훈 목사의 언동이 인내의 한계를 넘었다"라며 이같이 말했다.

이 후보는 "이들은 '정부가 무한대로 검사를 강요해 확진자 수를 확대해가고 있다', '무차별적으로 명단 제출, 검사, 격리를 강요하는 행위는 직권남용, 불법감금'이라고 한다"라며 "확진자 수 급증 책임을 방역당국 탓으로 돌리고 있다"라고 비판했다.

이어 "광화문 집회나 예배에 참석한 이 교회 신도들은 검사를 거부하고 이송 과정에서 도주하고 병원에서 탈출했다"라며 "경기 포천의 확진자 부부는 방문한 보건소 직원을 껴안고 침을 뱉었다. 제출한 신도명단에는 이 교회와 관련 없는 이들이 다수 포함돼 있었다. 도저히 방역에 협조하는 모습이라 보기 어렵다"라고 지적했다.

또한 "그동안 대통령과 총리, 정부, 지방자치단체, 경찰은 누차 국민 건강과 사회 안전을 위해 자제와 협조를 호소해왔다. 그런데도 이들은 국가 공권력을 조롱하고 밤낮으로 코로나 종식을 위해 애쓰고 있는 방역당국의 노력을 물거품으로 만들고 있다"라며 "누군가의 일자리를 뺏고 아이들의 등교를 막고 식당과 가게, 공장 문을 닫게 하고 있다. 이분들의 눈물은 누가 닦아주냐. 이 피해는 누가 보상하냐"라고 덧붙였다.

그러면서 "이제 더는 좌시할 수 없다"라며 "이 교회 내부의 자정 능력을 더 이상 기대하기 어렵다. 공권력의 인내는 국민들의 더 큰 분노를 불러일으키고 있다. 공동체 전체에 크나큰 위험과 손실을 안기는 행태는 반사회적 범죄"라고 말했다.

앞서 20일 질병관리본부와 서울시·성북구는 사랑제일교회 교인들의 정확한 명단을 확보하기 위해 강제 행정조사에 들어갔다.

경찰과 방역당국이 이날 오전 10시께부터 역학조사를 위해 교회를 방문했으나 교회 관계자들이 압수수색 영장을 요구하며 역학조사관의 진입을 거부하는 등 대치가 이어졌다.

이어 오후 8시께 방역당국 관계자들이 교회 진입에 성공했지만 교회 건물이 잠겨있어 교인 명단을 확보하지 못했다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr