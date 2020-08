조국 "가족 일상엔 '비판적 성찰' 부족했다" 에둘러 표현

[아시아경제 조성필 기자] 조국 전 법무부 장관은 20일 자신을 둘러싼 일가 비리 의혹에 대해 "학문 연구와 권력기관 개혁에 몰입하면서 가족의 일상에서는 '경쟁 공화국' 논리에서 벗어나지 못했다"고 밝혔다.

경쟁 공화국은 강수돌 고려대 교수의 저서로, 깊은 성찰이 결여된 채 맹목적으로 잘 살기 경쟁에 동참하면 어떤 파국적 상황이 다가오는지에 대한 내용이 담겼다.

이날 조 전 장관의 발언은 비판적인 성찰의 부족으로 자녀 입시 비리, 사모펀드 불법 투자 의혹 등의 사건이 불거지게 됐다고 에둘러 표현한 것으로 풀이된다.

조 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 강 교수의 신간 경쟁 공화국을 소개하면서 "작년 기자간담회 및 인사청문회에서도 밝혀던 자신의 '한계 지점'을 잘 짚어주셨던 바, 다시 한 번 성찰하게 된다"며 이같이 밝혔다.

조 전 장관은 해당 글에서 강 교수가 저서를 통해 언급한 자녀 입시 비리와 사모펀드 의혹 부분을 소개했다. 강 교수는 저서에서 "조 전 장관의 가족들은 현 교육 시스템의 문제와 모순을 알고 있었지만 그 이상 몸부림을 치진 않은 듯하다"며 "오히려 입시에서 평가에 도움되는 것이라면 가능한 한 많이 모으는 것이 좋다고 생각한 것 같다"고 썼다.

사모펀드 부분에 대해선 "펀드에 돈을 빌려준 조 전 장관의 가족은 현 경제 시스템이 어떻게 작동하는지를 비판적으로 고찰하고 행위하기보다는 특별히 타인에게 해를 끼치지 않는 한 여윳돈을 불려보자는 생각을 한 것 같다"고 적었다. 강 교수는 그러면서도 "나는 인간 조국을 지지한다"고 했다.

조 전 장관은 이 같은 본문 내용을 형광펜으로 강조하면서 "'강남좌파'의 강남성(性)에 대한 비판은 당연히 감수, 감내해야 한다"며 "인간 조국을 지지해주신 점 감사드린다"고 적었다.

조 전 장관은 대표적인 강남좌파로 불려왔다. 강남성(강남이 가지고 있는 긍정적 이미지)은 그가 서울대 교수이자 '사학 오너'의 자녀인 점에서 기인한 것으로 보인다.

