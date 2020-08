경남 코로나19 확진 2명 추가 … 광복절 집회 참가자 포함

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남에서도 광복절 집회에 참석한 한 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸렸다.

경남도는 김해시 거주 60대 여성이 서울 광화문 집회에 참석한 후 코로나19 확진 판정을 받았다고 20일 밝혔다.

이 여성은 지난 15일 김해시에서 버스를 타고 상경했다.

경희의료원 교육협력 중앙병원 선별진료소에서 검사를 받고 양성이 나왔으며, 파악된 접촉자는 총 5명으로 자택을 방문한 가족과 남편 등이다.

이 여성은 16일 남편 차량을 이용해 김해 내동 모든민족교회 예배에도 참석했다.

이 여성 외에 40대 남성 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

지난 18일 밤 증상이 나타난 이 남성은 다음 날 SMG 연세병원 선별진료소에서 검사를 받았다.

경남도는 이 남성이 수도권 방문 후 코로나19에 걸린 것으로 추정했다.

이 남성은 지난 16일 창원시 합포교회 예배에도 참석했다.

경남도는 두 사람을 마산의료원을 이송했다.

광복절 집회에 참석한 것으로 파악되는 도민은 총 1239명이다.

경남도는 이들은 경남 18개 시·군에서 버스 36대로 상경한 것으로 파악했다.

현재까지 경찰 기동대를 제외한 898명을 검사했으며 양성 1명, 음성 636명, 진행 중 261명, 검사 예정 1명이다.

집회 참가자 중 340명이 아직 검사를 받지 않아, 확진자가 더 나올 가능성이 있다.

도는 광복절 집회 참가자 명단을 제출하지 않은 집회 인솔 책임자에 대해 법적 절차에 돌입할 방침이다.

김경수 도지사는 "도민의 생명과 안전에 관한 문제는 '타협의 대상'이 아니다"며 "아직 집회 참가 명단을 제출하지 않은 분들은 조속히 제출해 달라"고 당부했다.

이어 "이제 생활 전 영역에서 경각심을 갖고 방역을 일상화해야 하는 상황"이라며 "모든 역량을 동원해 추가 확산을 막고 도민 안전을 지키겠다"고 덧붙였다.

현재까지 도내 서울 사랑제일교회 신도 49명 중 38명이 음성 판정을 받았다.

예배에 참석하지 않았다는 이유로 검사를 거부한 5명과 연락이 닿지 않는 3명에 대해서는 위치정보시스템(GPS)을 추적하고 있다.

이날까지 도내 확진자는 총 174명으로 이 중 162명이 퇴원했으며 12명이 입원 중이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr