속보[아시아경제 김가연 기자] 20일 경기 고양시는 코로나19 확진자가 13명 발생했다고 밝혔다.

고양시에 따르면 사랑제일교회 관련 6명, 여의도순복음교회 관련 3명, 극단 관련 1명, 확진자와 접촉한 가족 및 지인 3명 등 총 13명이다.

이로써 20일 기준 고양시의 코로나19 확진자는 175명이다.

