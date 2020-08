[신간 안내] <바이든과 오바마> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆바이든과 오바마= 8년간 미국을 함께 이끈 버락 오바마 전 대통령과 조 바이든 전 부통령의 특별한 관계에 대해 다룬다. 여러 면에서 달랐던 두 사람이 어떻게 애정을 확인하고 신뢰를 쌓을 수 있었는지 확인할 수 있다. 특히 올해 말 미국 대통령이 될 수도 있는 바이든 전 부통령의 삶과 정치 역정을 상세히 소개하고 있어 향후 미국의 정치 변화도 엿볼 수 있다.(스티븐 리빙스턴 지음/조영학 옮김/메디치미디어)

◆나는 배당 투자로 한 달에 두 번 월급 받는다= 유례없는 초저금리 시대에 배당은 가장 확실하게 수익을 보장받는 투자다. 글쓴이는 배당 투자를 위해 '배당 정책의 지속성' '고배당 수익률 여부' '기업 이익' 세 가지에 대해 살피라고 강조한다. 한국 배당주와 미국 배당주까지 분석해 배당 투자에 대한 모든 것을 알려준다.(곽병열 지음/한스미디어)

◆우리는 어떻게 주식으로 18,000% 수익을 얻었나= 월스트리트의 유명 투자자 윌리엄 오닐의 두 제자가 스승의 아이디어에 자신들이 개발한 투자 규칙을 접목해 수익률을 1만8000%나 올린 비법에 대해 알려준다. 이들은 주가의 저점 초기 상승 준비를 마친 주도주 매수로 눈부신 수익률 달성에 성공했다.(길 모랄레스·크리스 케쳐 지음/박준형 옮김/이레미디어)

